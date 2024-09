Weah punta in Juventus-Napoli, tifosi dubbiosi: non è la prima volta nella sua carriera, cosa dicono i precedenti

Può giocare prima punta nella Juventus? Cosa dicono le stagioni di Weah e le sue partite da centravanti tra Francia e Scozia.

Un, due, tre. Le gare consecutive in Serie A con nessun goal segnato. E zero, come gli 0-0 con cui fa i conti la Juventus nell'ultima parte di campionato. Certo, la difesa continua ad essere l'unica senza reti subite nei cinque maggiori tornei europei, ma come contraltare c'è da considerare un attacco che non si sblocca, fatica a trovare guizzi, intuizioni e soprattutto il capitolo finale della storia: il goal.

E così Thiago Motta ha provato a sostituire l'evanescente Vlahovic all'intervallo, autore di una prova incolore seppur elogiata dal tecnico della Juventus. Al suo posto? Senza reali sostituti, l'ex mister del Bologna ha inserito al 45' Weah davanti a Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz.

La scelta Weah ha portato i tifosi della Juventus ad invadere i social per esprimere il proprio disappunto, sia dopo l'effettivo cambio, sia al termine del match contro il Napoli in cui Weah, alla pari dei tre trequartisti, non ha certo brillato.

I fans si chiedono come Thiago Motta abbia mai potuto schierare Weah prima punta, ma la verità è che in passato il figlio d'arte - tra i più duttili della rosa - ha già avuto modo di giocare da centravanti. Seppur con dati non proprio incoraggianti.