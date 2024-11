Weah può giocare Milan-Juventus da '9': nello stadio che fu di papà George

Timothy Weah potrebbe sostituire Vlahovic al centro dell'attacco della Juventus anti-Milan: proprio nello stadio che vide le prodezze di papà George.

La sosta appena andata in archivio ha lasciato in dote un'elevata dose di spavento ai tifosi della Juventus: Dusan Vlahovic si è fermato nel finale di Serbia-Danimarca, lasciando il campo per far fronte a un problema muscolare.

Gli esami a cui si è sottoposto l'ex Fiorentina hanno dato un esito incoraggiante in vista del prossimo futuro, anche se una presenza in campo in Milan-Juventus è quasi del tutto da scartare.

In caso di forfait (l'ipotesi più probabile) di Vlahovic, Thiago Motta si troverebbe a dover scegliere il sostituto del serbo: in lizza c'è anche Timothy Weah, che così giocherebbe da punta vera in uno stadio molto caro a papà George.