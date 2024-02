Walter Sabatini a sorpresa: "La verità diventa necessaria, devo scusarmi con Inzaghi"

Il dg della Salernitana è intervenuto durante la presentazione di Liverani: "Non ho aiutato Inzaghi sul mercato. Ma so che ci salveremo".

Walter Sabatini prende la parola. E lo fa per scusarsi. In primis con Filippo Inzaghi, ma in generale con la Salernitana e i suoi tifosi, per una situazione che vede i campani ormai disperati in classifica.

Il direttore generale granata è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Fabio Liverani. Ovvero il nuovo allenatore della Salernitana, scelto dal club proprio per sostituire l'esonerato Inzaghi.

L'argomento principale? Un mercato che, secondo Sabatini, non è stato all'altezza. Diversamente da quello di due inverni fa, che permise alla Salernitana di centrare una clamorosa e indimenticabile salvezza.