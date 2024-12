Insulti razzisti a Walker dopo Juventus-Manchester City: la condanna del giocatore e del club inglese

Kyle Walker vittima di insulti sui social dopo la sfida di Champions: "Le autorità devono fermare queste cose".

La sconfitta contro la Juventus per Kyle Walker non è la peggior notizia della serata; il difensore inglese è stato vittima sui social di insulti razzisti.

Il giocatore ha pubblicato i commenti offensivi ricevuti chiedendo che Instagram e le autorità intervengano per evitare che tutto questo possa accadere.

Il Manchester City è intervenuto in difesa del proprio giocatore attraverso un comunicato in cui condanna questi deplorevoli episodi che vanno a creare un clima intorno alla squadra sempre più difficile per il periodo che sta vivendo il club, compreso Walker, molto criticato dai propri tifosi.