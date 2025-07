Vlahovic via dalla Juve? Buonuscita o addio a parametro zero: costi e cosa cambia per le casse bianconere

La Juventus deve risolvere il caso Vlahovic: la cessione è complicata, tutti gli scenari per il futuro del serbo.

Più passano i giorni e più in salita si fa la strada per la Juventus nel tentativo di sistemare la questione riguardante Dusan Vlahovic, ormai totalmente fuori dal progetto bianconero sia per l'aspetto sportivo che economico.

Il centravanti serbo è legato ai bianconeri ancora fino a giugno 2026 e tra pochi mesi quindi potrebbe firmare a zero per un'altra squadra. L'obiettivo della Juventus è cercare di risolvere il problema nel più breve tempo possibile e sta studiando la strategia migliore per uscire con meno perdite economiche dall'addio dell'ex Fiorentina.

La permanenza e l'addio a zero è lo scenario che a Torino vogliono evitare e per non ritrovarsi in questa situazione il club pensa anche di offrire la risoluzione del contratto e una buonuscita. Ma cosa conviene di più alla Juve? I costi delle varie soluzioni, che comunque difficilmente porteranno la Juve a separarsi da Vlahovic senza un impatto negativo sul lato finanziario.