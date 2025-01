Vlahovic salta il Torino? Ha rimediato un infortunio muscolare: le ultime sulle sue condizioni in vista del derby

Affaticamento per il centravanti serbo: cosa filtra in vista della stracittadina, in programma sabato all'Olimpico Grande Torino.

Non solo Francisco Conceição, che oggi si è presentato al J|Medical dopo il problema muscolare accusato prima di Juventus-Milan: anche Dusan Vlahovic è costretto a fare i conti con un nuovo problema fisico. Guaio muscolare anche per il centravanti serbo, che nella giornata odierna è a sua volta comparso nel centro medico bianconero. L'obiettivo: effettuare degli accertamenti. Esami che hanno rivelato effettivamente rivelato la presenza di un problema, il quale ora rischia di impedire a Vlahovic di essere a disposizione di Thiago Motta per il derby contro il Torino, in programma nel weekend. L'articolo prosegue qui sotto