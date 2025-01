Vlahovic gioca contro il Milan? Le ultime sulle condizioni e il recupero in vista della partita allo Juventus Stadium

Fuori dai giochi nelle ultime partite pareggiate dalla Juventus, Vlahovic lavora per essere in campo sabato 18 gennaio.

Dopo aver saltato le partite contro Milan e Lecce a fine autunno, Dusan Vlahovic è stato costretto a rimanere ai box anche nelle ultime due di campionato pareggiate dalla Juventus contro Torino e Atalanta. In una stagione complicatissima per Madama, con 13 pareggi su 20 partite, i tifosi sperano di vedere l'attaccante serbo trascinare la squadra il prima possibile.

Vlahovic sta disputando una stagione altalenante, come tutta la Juventus, e per questo la società bianconera ha scelto di portare in squadra un'alternativa in attacco (Kolo Muani) per soppesare a periodi duri e problemi fisici dell'ex Fiorentina.

Fuori nelle prime gare di gennaio, ora Vlahovic è in forse per quella contro il Milan che si disputerà allo Stadium il 18 del mese come big match del 21esimo turno.