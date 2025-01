Vlahovic o Nico Gonzalez, la scelta di Thiago Motta per il Benfica: chi guida l'attacco della Juventus in Champions League?

Il serbo compie 25 anni e, con Kolo Muani fuori causa, spera di tornare titolare. Ma intanto il suo futuro è sempre più lontano da Torino.

Vedere Dusan Vlahovic entrare a pochi minuti dalla fine di una partita così importante, sabato a Napoli, ha fatto un po' specie. Eppure, se vogliamo, è il simbolo perfetto del momento che il centravanti serbo sta vivendo a Torino.

Vlahovic, il centravanti che dovrebbe guidare la Juventus di Thiago Motta, l'unico nove di nome e di fatto con determinate caratteristiche a disposizione del tecnico, non è più un intoccabile. Specialmente dopo l'arrivo dal PSG di Kolo Muani, il rinforzo offensivo tanto atteso, subito titolare a subito a segno al Maradona.

Kolo Muani, però, contro il Benfica non ci sarà. Non può essere ancora inserito dalla Juventus nella lista UEFA, in quanto ha già giocato in Champions League col PSG. E dunque Vlahovic spera di riprendersi il posto al centro dell'attacco. Anche se sa benissimo come si tratti di uno scenario non scontato.