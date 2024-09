L'ammissione di Vlahovic: "Con Allegri mi sono messo a disposizione ma il gioco di Thiago Motta è più adatto a me"

Dusan Vlahovic si racconta e spiega cosa è cambiato tra Allegri e Thiago Motta: "Posso esprimermi meglio ora".

Dusan Vlahovic sta vivendo un momento complicato con la Juventus: non segna da quattro partite e nell'ultima gara è stato sostituito all'intervallo.

Il serbo ha parlato ai microfoni di Dazn delle differenze tra il gioco di Thiago Motta e quello di Allegri:

"Adesso posso esprimermi meglio".

Non solo però, Vlahovic si è soffermato su cosa significa giocare per la Juventus e fatto il paragone con altri grandi centravanti, rivelando cosa "ruberebbe" a giocatori come Lautaro Martinez, Haaland e Osimhen.

Ecco la sua intervista.