Vlahovic gioca titolare Juventus-Benfica? La scelta di Thiago Motta per la sfida di Champions League

Juventus vs Benfica

Dopo tre panchine consecutive l'attaccante dovrebbe tornare titolare per Juventus-Benfica: grande occasione in Champions League.

Nessuna cessione immediata, nessuna rottura definitiva. Dusan Vlahovic, almeno fino a giugno, resta alla Juventus.

E come annunciato in conferenza, Thiago Motta intende puntare sul serbo da qui al termine della stagione. Come peraltro fatto sempre fino a qualche settimana fa.

Poi un problema fisico accusato in Supercoppa Italiana, un paio di partite saltate e tre panchine di fila che hanno fatto scalpore.

Adesso però Vlahovic potrebbe avere un'altra occasione per riprendersi il posto al centro dell'attacco bianconero.