Vlahovic gioca contro il Lecce? Le ultime sul rientro del serbo dopo l'infortunio e quando torna in campo

Il centravanti serbo ha saltato sia il Milan che l'Aston Villa per infortunio: ci sarà nel posticipo di domenica sera al Via del Mare?

Per due volte Dusan Vlahovic è mancato, per due volte la Juventus è tornata a casa con uno 0-0. Anche se non è una correlazione necessariamente valida, considerando come i bianconeri a Birmingham abbiano sfiorato più volte il goal del vantaggio e della vittoria.

Quando tornerà in campo, dunque, il centravanti serbo? È la domanda che alla Continassa si stanno ponendo un po' tutti nelle ultime ore, dopo aver dovuto rinunciare alla sua presenza anche per la gara di Champions League disputata in Inghilterra.

Il mirino, in questo senso, è puntato sulla prossima partita: quella che la Juventus giocherà domenica sera in casa del Lecce di Marco Giampaolo, per la quattordicesima giornata di Serie A.