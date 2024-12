Dusan Vlahovic ha battibeccato con la curva dopo Juventus-Venezia: in precedenza aveva esultato in modo polemico dopo il 2-2.

Decimo pareggio in sedici partite di campionato per la Juventus e, tra tutti, è quello che forse fa più male di tutti.

La compagine bianconera, che nel torneo non vince dal derby dello scorso 9 novembre, era chiamata a vincere a tutti i costi contro il Venezia fanalino di coda ma, davanti ai propri tifosi, ancora una volta non è riuscita a spingersi oltre ad un pari.

Un 2-2 acciuffato per i capelli e al 95’ quando Dusan Vlahovic ha trasformato un calcio di rigore assegnato per un fallo di mano in area di Candela.

Proprio l’attaccante serbo, dopo il triplice fischio finale ha avuto un duro confronto con parte della tifoseria.