Vlahovic confessa: "Nella Serbia gioco col doppio attaccante e senza tanti compiti difensivi, per me è più facile"

Dopo il pari in Svizzera, lo juventino ammette: "Con Mitrovic sfrutto le mie qualità. E se difendo troppo non sono fresco nella finalizzazione".

Segnali di Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus ha lasciato in qualche modo lo zampino nella gara pareggiata nel finale dalla Serbia contro la Svizzera, fondamentale nel regalare nuove speranze alla squadra di Dragan Stojkovic.

Vlahovic ha fornito ad Aleksa Terzic, suo ex compagno alla Fiorentina oggi in forza al Salisburgo, l'assist per il definitivo 1-1 a due minuti dalla fine. In precedenza i padroni di casa erano passati in vantaggio al 78' con Amdouni, a sua volta servito dal bolognese Freuler.

Un guizzo, quello dei due ex fiorentini, che ha permesso alla Serbia di continuare a sperare nella qualificazione ai quarti di finale di Nations League e, al contempo, ufficializzato la retrocessione matematica della Svizzera nella Lega B.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma ad arrivare fino all'Italia non è stata solo la prestazione in campo di Vlahovic: anche le parole che il centravanti bianconero ha pronunciato nel post partita alla RSI hanno fatto discretamente rumore.