Vlahovic e Conceicao in dubbio per Torino-Juventus: da Nico Gonzalez a Yildiz e Weah, chi può giocare in attacco

Thiago Motta rischia di ritrovarsi con diverse assenze in attacco nel Derby: come può ridisegnarsi la Juventus con il Torino.

La Juventus ha ripreso gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Thiago Motta al ritorno dall'Arabia Saudita, dove i bianconeri sono stati eliminati in Supercoppa dal Milan.

La preparazione verso il Derby con il Torino, in programma sabato 11 gennaio, non è iniziata nel migliore dei modi. Piccolo problema muscolare per Dusan Vlahovic, che è passato dal J Medical, come Francisco Conceicao; quest'ultimo si era infortunato nel riscaldamento di Juve-Milan.

Entrambi sono da considerare in dubbio per la prossima giornata: nei prossimi giorni saranno fatte valutazioni e poi verrà presa una decisione ma in caso di assenza, soprattutto di Vlahovic, Motta sarebbe chiamato a trovare soluzioni alternative, aspettando il mercato.

Ecco come il tecnico potrebbe sopperire all'assenza dell'attaccante serbo e di Conceicao.