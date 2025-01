Vlahovic, Cambiaso, Conceição, Kolo Muani, Alberto Costa: chi gioca Juventus-Milan, chi recupera e chi può esordire nei bianconeri

Le scelte di formazione di Thiago Motta in vista del big match. Tra il recupero degli infortunati e la gestione dei nuovi arrivi.

Di pareggio in pareggio, c'è di nuovo il Milan sulla strada della Juventus. Questa volta per la ventunesima di campionato, dopo il 2-1 in rimonta con il quale i rossoneri si imponevano nella semifinale di Supercoppa Italiana, guadagnandosi il derby contro l'Inter.

Arriva al big match dell'Allianz Stadium, la squadra di Thiago Motta, in mezzo ai dubbi. E non solo per l'impressionante serie di segni X - l'ultimo a Bergamo pochi giorni fa - che ne ha caratterizzato il cammino fino a questo momento. In ballo c'è un po' di tutto: gente che arriva, gente sul mercato, gente infortunata o che un infortunio se l'è appena lasciata alle spalle.

Da questo dipenderà l'undici che Motta deciderà di opporre al Milan. E da questo dipenderà anche la costruzione di un percorso duraturo, che possa consentire a Gatti e compagni di iniziare la risalita verso una qualificazione alla prossima Champions League sempre meno scontata.

L'articolo prosegue qui sotto

Un passo alla volta. Il primo, appunto, è Juventus-Milan. Chi gioca? Chi recupera? Chi scenderà in campo dei nuovi acquisti? Il quadro della situazione.