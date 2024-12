Vitoria Guimaraes-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Vitoria Guimaraes-Fiorentina per la sesta giornata del girone unico della Conference League: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Se Champions ed Europa League torneranno protagoniste a fine gennaio, la Conference non si ferma. E neanche la Fiorentina, chiamata a sfidare il Vitoria Guimaraes per la sesta giornata del girone unico.

I viola, che hanno interrotto la super striscia positiva perdendo in campionato a Bologna, in campo continentale si ritrovano a ridosso della vetta (occupata dal Chelsea) con 12 punti ottenuti in 5 partite. Uno in meno dei portoghesi, a quota 13 e ancora imbattuti nel percorso previsto dal nuovo format.

Tutto su Vitoria Guimaraes-Fiorentina: dove vederla in tv, diretta streaming e formazioni della gara.