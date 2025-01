La stella del Real Madrid starà fuori per due partite: era stato espulso per il fallo di reazione ai danni del portiere del Valencia.

Dopo quanto successo nell'ultima partita del Real Madrid a Valencia, con l'espulsione di Vinicius Junior, è arrivata la decisione della federazione calcistica spagnola. Il brasiliano sarà squalificato per due partite.

Vinicius aveva poi chiesto scusa ai suoi compagni per l'episodio che aveva lasciato in 10 uomini la squadra mentre era sotto nel punteggio; espulsione che comunque non è costata al Real visto che è riuscita addirittura a rimontare vincendo.

L'attaccante starà fuori quindi per due giornate anche se il Real Madrid potrà fare ricorso. Il prossimo impegno della squadra di Carlo Ancelotti sarà in Supercoppa. Ecco quali partite salterà Vinicius Junior.