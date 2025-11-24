Vinicius Junior e il Real Madrid al capolinea? Da Xabi Alonso all'Arabia Saudita, il matrimonio vacilla

Non molto tempo fa il Real Madrid era disposto a tollerare il comportamento egocentrico di Vinicius, e talvolta persino a sostenerlo.

L'ala era assolutamente convinta che avrebbe vinto il Pallone d'Oro dello scorso anno e ha persino menzionato il suo trionfo apparentemente imminente durante un acceso scambio con Gavi verso la fine della partita persa per 4-0 dal Real Madrid contro il Barcellona, appena due giorni prima della cerimonia di Parigi.

È stata una rivelazione piuttosto significativa del suo modo di pensare. Vinicius era chiaramente convinto che vantarsi della sua candidatura al Pallone d'Oro mentre la sua squadra veniva umiliata in casa dai rivali più odiati fosse una sorta di frecciatina; che la gloria individuale fosse in qualche modo più significativa del fallimento collettivo in uno sport di squadra come il calcio. Ma lo scherzo si è ritorto contro il brasiliano, perché Vinicius non ha vinto il Pallone d'Oro e l'ha presa molto, molto male.

Anche se Rodri era il vincitore più meritevole del Pallone d'Oro 2024, Vinicius si è rifiutato di partecipare all'incoronazione del centrocampista del Manchester City.

Naturalmente, non si è presentato nemmeno un rappresentante del Real Madrid. "È ovvio che il Pallone d'Oro e la UEFA non rispettano il Real Madrid", ha detto una fonte anonima ad AS. "E il Real Madrid non è dove non viene rispettato".

Come sfuriata, è stata piuttosto isterica, con un'ironia involontaria quasi travolgente. Il Real Madrid e Vinicius si sono sentiti mancare di rispetto, eppure sono stati loro a mancare di rispetto a Rodri.

Tuttavia, almeno il boicottaggio del Pallone d'Oro era qualcosa che i Blancos potevano facilmente sostenere. Il conflitto di personalità molto evidente tra Vinicius e Alonso è molto più problematico per Florentino Perez & Co.