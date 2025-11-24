Pubblicità
Vinicius Junior Xabi Alonso Real Madrid row GFXGOAL
Mark Doyle

Vinicius Junior e il Real Madrid al capolinea? Da Xabi Alonso all'Arabia Saudita, il matrimonio vacilla

Vinicius Junior, visibilmente scontento, sembra avviarsi verso l'Arabia Saudita: i rapporti tesi con Xabi Alonso, la forma super di Mbappé e i giovani attaccanti in ascesa lo allontanano dal Real.

A meno di 20 minuti dalla fine del primo Clasico della stagione in corso al Santiago Bernabeu, l'allenatore del Real Madrid Xabi Alonso ha effettuato una doppia sostituzione con la sua squadra in vantaggio per 2-1 sul Barcellona. Federico Valverde ha accettato la sua sostituzione con grande sportività, Vinicius Jr invece no. Per cinque volte ha chiesto incredulo "Io?!", con comprensibile sconcerto del suo allenatore. "Dai, Vini, dannazione!", ha supplicato Alonso. Ma non c'era modo di calmare l'ala.

"Sempre io! Lascio la squadra! Me ne vado!" ha detto Vinicius mentre usciva dal campo e si dirigeva verso il tunnel. "È meglio che me ne vada, me ne vado." A questo punto, potrebbe essere la soluzione migliore per tutti gli interessati, perché la vergognosa dimostrazione di insubordinazione di Vinicius non è stata affatto scioccante.

Al contrario, era del tutto in linea con il suo carattere irascibile, solo un altro capriccio di un giocatore che ora si rifiuta di firmare un nuovo contratto con il club se Alonso continuerà a essere l'allenatore. Si tratta quindi di una mossa strategica che potrebbe dare i suoi frutti a Vinicius? O forse il Real Madrid deciderà che è diventato più un problema che un vantaggio?

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2023AFP

    IL CAOS DEL PALLONE D'ORO

    Non molto tempo fa il Real Madrid era disposto a tollerare il comportamento egocentrico di Vinicius, e talvolta persino a sostenerlo.

    L'ala era assolutamente convinta che avrebbe vinto il Pallone d'Oro dello scorso anno e ha persino menzionato il suo trionfo apparentemente imminente durante un acceso scambio con Gavi verso la fine della partita persa per 4-0 dal Real Madrid contro il Barcellona, appena due giorni prima della cerimonia di Parigi.

    È stata una rivelazione piuttosto significativa del suo modo di pensare. Vinicius era chiaramente convinto che vantarsi della sua candidatura al Pallone d'Oro mentre la sua squadra veniva umiliata in casa dai rivali più odiati fosse una sorta di frecciatina; che la gloria individuale fosse in qualche modo più significativa del fallimento collettivo in uno sport di squadra come il calcio. Ma lo scherzo si è ritorto contro il brasiliano, perché Vinicius non ha vinto il Pallone d'Oro e l'ha presa molto, molto male.

    Anche se Rodri era il vincitore più meritevole del Pallone d'Oro 2024, Vinicius si è rifiutato di partecipare all'incoronazione del centrocampista del Manchester City.

    Naturalmente, non si è presentato nemmeno un rappresentante del Real Madrid. "È ovvio che il Pallone d'Oro e la UEFA non rispettano il Real Madrid", ha detto una fonte anonima ad AS. "E il Real Madrid non è dove non viene rispettato".

    Come sfuriata, è stata piuttosto isterica, con un'ironia involontaria quasi travolgente. Il Real Madrid e Vinicius si sono sentiti mancare di rispetto, eppure sono stati loro a mancare di rispetto a Rodri.

    Tuttavia, almeno il boicottaggio del Pallone d'Oro era qualcosa che i Blancos potevano facilmente sostenere. Il conflitto di personalità molto evidente tra Vinicius e Alonso è molto più problematico per Florentino Perez & Co.

  • Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    L'ARRIVO DI XABI ALONSO

    Alonso è un leader simpatico, come possono testimoniare i vincitori del doppio titolo del Bayer Leverkusen, ma lo spagnolo non ha lo stesso approccio laissez-faire alla gestione del personale o alle tattiche di squadra del suo predecessore alla guida del Real Madrid, Carlo Ancelotti, il cui rapporto paterno con Vinicius e gli altri brasiliani nello spogliatoio del Bernabeu ha senza dubbio contribuito alla nomina dell'italiano come allenatore della Selecao.

    Di conseguenza, l'arrivo di Alonso avrebbe sicuramente creato qualche attrito al Real, almeno inizialmente, ma non era considerato un fatto negativo. La sensazione era che, dopo una stagione finale disastrosa sotto Ancelotti, le superstar del Real Madrid avrebbero tratto beneficio da una minore libertà e una maggiore struttura.

    Kylian Mbappé sta sicuramente prosperando sotto la guida del nuovo allenatore. Il francese ha vinto la Scarpa d'Oro europea lo scorso anno, con 31 goal in 34 partite di Liga, ma la sua media realizzativa è addirittura migliorata in questa stagione, mentre c'è anche un maggiore dinamismo nel suo gioco a tutto campo.

    Mbappé è ora, senza ombra di dubbio, il leader dell'attacco del Real Madrid, nonché il volto simbolo del club, proprio come aveva previsto Perez. È per questo che ha investito così tanto tempo, denaro e impegno per convincere Mbappé a lasciare il Paris Saint-Germain per il Real Madrid.

    L'effetto a catena, però, è che Vinicius non si sente più apprezzato come una volta al Bernabeu.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    TENSIONI TRA VINI E L'ALLENATORE

    Il contratto attuale di Vinicius scade tra due anni e potrebbe ancora essere rinnovato. Tuttavia, mentre fino alla scorsa stagione il rinnovo era dato per scontato, ora il futuro dell'attaccante è avvolto nell'incertezza, e il motivo è il rapporto teso tra Vinicius e Alonso.

    I primi segni di tensione tra i due sono emersi durante il Mondiale per club, quando Alonso ha informato Vinicius che non avrebbe giocato la semifinale contro il Paris Saint-Germain, cosa che non è stata affatto gradita dall'attaccante.

    Alla fine, Vinicius ha iniziato la partita a East Rutherford, ma solo a causa di un infortunio di Trent Alexander-Arnold, e anche in quel caso il 25enne non era affatto entusiasta di essere schierato "fuori posizione" sulla fascia destra. Vinicius ha comunque contribuito al forte inizio del Real Madrid nella stagione 2025-26.

    Tuttavia, è diventato subito chiaro che non era contento di essere occasionalmente ruotato e regolarmente sostituito da Alonso. A 13 minuti dalla fine della vittoria per 2-0 contro l'Espanyol il 20 settembre, Vinicius è stato sostituito da Rodrygo. Ha reagito agitando le braccia incredulo prima di lanciare una bottiglia d'acqua per terra per la frustrazione.

  • Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    IL PENSIERO DI XABI ALONSO

    Vinicius e il suo entourage probabilmente non sarebbero d'accordo, ma in realtà è molto fortunato ad avere un allenatore composto come Alonso, che ha gestito il suo comportamento infantile con la stessa classe che emanava durante la sua carriera da calciatore.

    Dopo lo sfogo contro l'Espanyol, Alonso ha sottolineato che anche Franco Mastantuono, che era uscito contemporaneamente a Vinicius, era deluso dalla sua sostituzione.

    "Franco mi ha detto: 'Mi stai sostituendo?', e io ho risposto: 'Sì'. Qualcosa di simile è successo con Vini, ma capita a tutti", ha spiegato Alonso in modo piuttosto ragionevole. "Ma sono molto contento della prestazione di Vinicius. L'unica cosa che gli è mancata oggi è stato il goal.

    È vero che è uscito dal campo quando era al meglio della forma, quindi avrei potuto aspettare un po' prima di sostituirlo, ma ho capito che avevamo bisogno di giocatori freschi per mantenere il controllo. Il calendario è impegnativo e dobbiamo continuare così".

    Quando Alonso è stato nuovamente interrogato sulla questione solo un paio di giorni dopo, ha usato un tono ancora più empatico.

    "Anch'io sono stato un giocatore", ha sottolineato alla vigilia della partita della sua squadra contro il Levante. "Quando venivo sostituito, non era sempre un momento piacevole. Quindi [la frustrazione] è normale, è naturale.

    "Abbiamo parlato dopo la partita, perché mi piace stare vicino ai giocatori e non voglio fare un dramma per una cosa di poco conto".

    Vinicius, però, è evidentemente incapace di tale moderazione.

  • Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    "PEREZ LO CACCERÀ"

    La reazione di Vinicius durante il Clásico avrebbe inevitabilmente causato un'enorme controversia. Non si trattava dell'Espanyol, ma del Barcellona. Nella partita più importante del calcio. Il mondo intero stava guardando, il che significava che tutti avevano un'opinione.

    L'ex nazionale brasiliano Luis Fabiano ha accusato il suo connazionale di aver mostrato "mancanza di rispetto" nei confronti del suo sostituto, Rodrygo, mentre l'ex nazionale francese Christophe Dugarry ha espresso il pensiero di molti quando ha dichiarato di essere stanco delle buffonate di Vinicius.

    "Si lamenta sempre, piange sempre con l'arbitro e con gli avversari: ora è insopportabile", ha detto Dugarry a RMC Sport. "Si può essere delusi dopo essere stati sostituiti, con la testa bassa, brontolando, ma insultare il proprio allenatore è troppo.

    Ti sei mai chiesto se il fatto che l'allenatore non ti faccia giocare è perché le tue prestazioni non sono all'altezza? Vattene, amico, vattene. Le tue prestazioni non sono all'altezza. È ancora lontano dal suo livello delle ultime stagioni. Deve rivalutare se stesso.

    "È un futuro vincitore del Pallone d'Oro, un leader del Brasile, uno dei migliori del Real Madrid. Ma deve dimostrare qualcosa di più se vuole essere allo stesso livello. Florentino Perez se ne sbarazzerà".

    Per quanto riguarda Steve McManaman, era infastidito dal fatto che Vinicius avesse oscurato quella che era una vittoria molto significativa per la sua vecchia squadra. "Non dovremmo parlare di qualcuno che viene sostituito dopo 75 minuti. Mi fa impazzire", ha detto il vincitore della Coppa dei Campioni su ESPN.

    "Perché non si tratta di [Vinicius], si tratta della squadra. Si tratta del collettivo. Si tratta di vincere. Si tratta di andare a +5 punti. Si tratta di battere il Barcellona dopo che ti ha battuto quattro volte l'anno scorso. Si tratta di vincere il primo Clasico di Xabi Alonso come allenatore".

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    "COSE CHE SUCCEDONO"

    Vinicius non era però privo di difensori. Toni Kroos, ad esempio, ha sostenuto nel suo podcast che "nessuno può giudicare o immaginare l'emozione" che un giocatore prova durante un Clasico giocato davanti a 80.000 persone. "Con il senno di poi e un po' di distanza, probabilmente penserà: 'Beh, avrei potuto trattenere la rabbia un po' più a lungo'. Come si può vedere dalle immagini, non è stato comunicato nel modo ideale", ha ammesso l'ex centrocampista del Real Madrid. "Tuttavia, vorrei sottolineare che trovarsi in una situazione del genere in una partita come quella è emotivamente eccezionale".

    Fondamentalmente, anche il compagno di squadra di Vinicius, Dean Huijsen, è corso in sua difesa, accusando i media di aver fatto "un gran polverone" per una questione di poco conto. "Si è scusato, cosa che ho ritenuto giusta, ma è un compagno di squadra incredibile, un ragazzo davvero in gamba, e non è niente di grave. Queste cose succedono nel calcio".

    Tuttavia, il problema dell'argomentazione di Huijsen è che le scuse sono state probabilmente anche peggiori dell'atto stesso. Nella sua dichiarazione di 98 parole sul suo crollo nervoso, non ha fatto alcun riferimento al suo allenatore. Vinicius ha praticamente chiesto scusa a tutti tranne che all'uomo che ha mancato di rispetto, e non si è trattato di una svista. L'omissione di qualsiasi riferimento ad Alonso è stata molto deliberata, così come il fatto che le scuse pubbliche siano state pubblicate online lo stesso giorno in cui The Athletic ha pubblicato un articolo in cui una fonte anonima affermava che Alonso "pensa di essere Pep Guardiola, ma finora è solo Xabi".

    Alonso, con grande merito, ha continuato a ignorare questi tentativi subdoli di trasformare la vicenda in una lotta per l'approvazione del pubblico tra un giocatore e il suo allenatore, preferendo invece elogiare Vinicius per le sue scuse "preziose" e "positive" e chiudere la questione.

    La vicenda è però lungi dall'essere conclusa, come sottolineano le continue fughe di notizie alla stampa, con AS che riferisce che Vinicius sta ora "prendendo seriamente in considerazione" l'idea di lasciare Madrid, mentre BILD è arrivata addirittura ad affermare che la decisione di vendere l'attaccante alla fine della stagione è già stata presa.

    Non sarebbe certo una sorpresa vedere Vinicius compiere il tanto chiacchierato trasferimento in Arabia Saudita. I suoi anni migliori potrebbero essere ancora davanti a lui, ma è difficile immaginare che qualche club europeo di élite possa soddisfare la richiesta del Real, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe di 150 milioni di euro (132 milioni di sterline/174 milioni di dollari).

  • Kylian Mbappe Awarded With Golden Boot 2024-2025Getty Images Sport

    LA PRESENZA DI MBAPPÉ

    Ovviamente, da qui alla prossima estate potrebbero cambiare molte cose, in particolare al Bernabeu, dove un allenatore è sempre a un passo dalla crisi dopo un paio di sconfitte. Tuttavia, nonostante il Real Madrid non abbia vinto nessuna delle ultime tre partite in tutte le competizioni, è ancora in testa alla Liga, il che significa che Alonso è attualmente in una posizione di forza, mentre Vinicius è stato indebolito dalla sua petulanza e dalle sue prestazioni altalenanti (nessun goal o assist nelle ultime sette partite in tutte le competizioni).

    Potrebbe ancora credere di essere il miglior giocatore del mondo, ma non è nemmeno il miglior giocatore del Bernabeu. Come ha recentemente dichiarato l'ex nazionale francese Emmanuel Petit a JeffBet, Mbappé è il nuovo "re" del Real Madrid e "Vinicius Jr è arrabbiato perché non viene pagato quanto lui e perché la squadra è stata costruita attorno a Mbappé". Sembrava che anche Jude Bellingham fosse infastidito dall'arrivo di Mbappé perché non segnava più come prima, ma recentemente le cose sono cambiate. Tutto è cambiato, nei media, negli spogliatoi, nelle tattiche in campo. Bellingham si è comportato in modo professionale e più intelligente nella comunicazione rispetto a Vinicius".

    Forse ancora più preoccupante per Vinicius è il fatto che nella rosa del Real Madrid ci sono diversi giovani talenti promettenti in grado di prendere il suo posto nella formazione titolare di Alonso, tra cui Mastantuono e forse anche Endrick, mentre crescono le speculazioni sul ritorno di Nico Paz al Bernabeu la prossima estate. Inoltre, se Vinicius venisse venduto, l'enorme somma di denaro raccolta potrebbe essere facilmente investita in un centravanti di punta (Erling Haaland, forse?) se Alonso volesse spostare Mbappé sull'ala sinistra.

    Il tecnico dei Blancos non direbbe mai una cosa del genere nella situazione attuale, ovviamente. Sta solo cercando di mantenere la calma per ora, poiché sa quanto Vinicius possa essere prezioso per le speranze del Real Madrid di vincere trofei importanti in questa stagione - e che non è l'unico giocatore insoddisfatto nella rosa in questo momento.

    Tuttavia, Alonso ha anche riconosciuto che, affinché Vinicius possa tornare al suo meglio,"deve sentirsi importante e a suo agio". Al momento, chiaramente non si sente né l'uno né l'altro, il che significa che, se la minaccia di andarsene è reale, il Real Madrid potrebbe benissimo lasciarlo andare.

