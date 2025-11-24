Vinicius Junior e il Real Madrid al capolinea? Da Xabi Alonso all'Arabia Saudita, il matrimonio vacilla

Vinicius non era però privo di difensori. Toni Kroos, ad esempio, ha sostenuto nel suo podcast che "nessuno può giudicare o immaginare l'emozione" che un giocatore prova durante un Clasico giocato davanti a 80.000 persone. "Con il senno di poi e un po' di distanza, probabilmente penserà: 'Beh, avrei potuto trattenere la rabbia un po' più a lungo'. Come si può vedere dalle immagini, non è stato comunicato nel modo ideale", ha ammesso l'ex centrocampista del Real Madrid. "Tuttavia, vorrei sottolineare che trovarsi in una situazione del genere in una partita come quella è emotivamente eccezionale".
Fondamentalmente, anche il compagno di squadra di Vinicius, Dean Huijsen, è corso in sua difesa, accusando i media di aver fatto "un gran polverone" per una questione di poco conto. "Si è scusato, cosa che ho ritenuto giusta, ma è un compagno di squadra incredibile, un ragazzo davvero in gamba, e non è niente di grave. Queste cose succedono nel calcio".
Tuttavia, il problema dell'argomentazione di Huijsen è che le scuse sono state probabilmente anche peggiori dell'atto stesso. Nella sua dichiarazione di 98 parole sul suo crollo nervoso, non ha fatto alcun riferimento al suo allenatore. Vinicius ha praticamente chiesto scusa a tutti tranne che all'uomo che ha mancato di rispetto, e non si è trattato di una svista. L'omissione di qualsiasi riferimento ad Alonso è stata molto deliberata, così come il fatto che le scuse pubbliche siano state pubblicate online lo stesso giorno in cui The Athletic ha pubblicato un articolo in cui una fonte anonima affermava che Alonso "pensa di essere Pep Guardiola, ma finora è solo Xabi".
Alonso, con grande merito, ha continuato a ignorare questi tentativi subdoli di trasformare la vicenda in una lotta per l'approvazione del pubblico tra un giocatore e il suo allenatore, preferendo invece elogiare Vinicius per le sue scuse "preziose" e "positive" e chiudere la questione.
La vicenda è però lungi dall'essere conclusa, come sottolineano le continue fughe di notizie alla stampa, con AS che riferisce che Vinicius sta ora "prendendo seriamente in considerazione" l'idea di lasciare Madrid, mentre BILD è arrivata addirittura ad affermare che la decisione di vendere l'attaccante alla fine della stagione è già stata presa.
Non sarebbe certo una sorpresa vedere Vinicius compiere il tanto chiacchierato trasferimento in Arabia Saudita. I suoi anni migliori potrebbero essere ancora davanti a lui, ma è difficile immaginare che qualche club europeo di élite possa soddisfare la richiesta del Real, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe di 150 milioni di euro (132 milioni di sterline/174 milioni di dollari).