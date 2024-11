Differenza abissale tra il rendimento con il Real Madrid e quello con il Brasile: Vinicius non sta rispettando le attese del "post Neymar".

Non è una novità assoluta che ci siano giocatori il cui rendimento varia a seconda se indossino la maglia del club o quella della nazionale. Vinicius Junior fino a questo momento fa parte della categoria di chi riesce a fare la differenza nella propria squadra di club ma non con la maglia del proprio paese.

Il fuoriclasse del Real Madrid ha ancora tempo ovviamente per cambiare questo trend ma i numeri fino ad ora sono molto indicativi sul diverso impatto che l'esterno offensivo riesce ad avere.

Un aspetto che sicuramente ha almeno in parte inciso anche sull'esito finale del Pallone d'Oro, considerando che a differenza sua, Rodri è stato determinante con la Spagna, vincendo l'Europeo. Non si può dire la stessa cosa di Vinicius, che ha faticato come tutto il Brasile nell'ultima Copa America.

Obbligatorio per il madrileno cambiare passo in vista del prossimo grande appuntamento della nazionale, il Mondiale nel 2026.