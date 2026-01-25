Viktor Gyokeres o Gabriel Jesus: chi deve essere il centravanti titolare di questo super Arsenal?

Gyokeres ha segnato solo cinque goal in Premier League in questa stagione, due dei quali su rigore. Ovviamente, se il ventisettenne facesse sentire la sua presenza in altri modi, sarebbe più facile difenderlo, ma il suo gioco è stato complessivamente scarso.

In effetti, Gyokeres ha partecipato agli attacchi dell'Arsenal più o meno quanto Erling Haaland al Manchester City, ma senza riuscire a concretizzarli, il che crea un netto contrasto tra i due numeri 9.

Arteta ha ripetutamente sottolineato che Gyokeres non ha potuto beneficiare di una preparazione adeguata a causa del modo in cui ha forzato il suo trasferimento da Lisbona.

"Le prime settimane sono state difficili perché fisicamente non era al meglio e lui è un giocatore che ha bisogno di questo, come qualsiasi altro giocatore in questo campionato, per poter giocare a quel livello", ha spiegato lo spagnolo.

"Ma so che dobbiamo anche continuare a lavorarci e capirlo un po' meglio in determinate situazioni, e lui deve fare lo stesso. Ma è una questione di tempo. Abbiamo piena fiducia in lui".