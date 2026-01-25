Viktor Gyokeres o Gabriel Jesus: chi deve essere il centravanti titolare di questo super Arsenal?

L'Arsenal ha ampliato il proprio vantaggio in testa alla Premier League la scorsa settimana, conquistando un punto contro il Nottingham Forest, mentre le sue uniche due rivali per il titolo, Manchester City e Aston Villa, hanno entrambe perso. Tuttavia, il noioso 0-0 del City Ground, ravvivato solo da una discussione nel finale relativa ad un rigore contestato, ha sollevato alcune serie domande sulla capacità offensiva dei Gunners, dato che si è trattato del loro secondo pareggio consecutivo senza reti, dopo quello in casa contro il Liverpool della settimana precedente.
Viktor Gyokeres ha faticato ancora una volta, avendo toccato il pallone appena dieci volte in quasi un'ora di gioco contro una squadra a rischio retrocessione, mentre il suo sostituto, Gabriel Jesus, non è riuscito a dare un contributo decisivo dopo essere entrato in campo dalla panchina.
In questo contesto, la trasferta di martedì a Milano contro l'Inter non avrebbe potuto andare meglio per l'Arsenal, dato che entrambi i centravanti hanno segnato nella vittoria per 3-1 a San Siro che ha garantito ai Gunners il secondo posto nella fase a gironi della Champions League.
La domanda ora, però, in vista dell'importante sfida di Premier League contro il Manchester United all'Emirates, è: chi dovrebbe guidare l'attacco dell'Arsenal?