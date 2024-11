Il tecnico francese prende il posto di Gilardino e si prepara ad affrontare la sua prima stagione da allenatore in Serie A.

Il Genoa ha ufficialmente un nuovo allenatore: si tratta di Patrick Vieira.

Il tecnico francese prende il posto di Alberto Gilardino alla guida della formazione rossoblù .

L'ex giocatore di Milan, Juventus ed Inter torna dunque ad essere uno dei protagonisti della Serie A, questa volta come allenatore: per lui l'arduo compito di ribaltare una situazione complicata in casa ligure, con sole due gare vinte dopo 12 giornate disputate.