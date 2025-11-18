La stella dei Miami Dolphins Jack Jones ha reso omaggio alla leggenda del Real Madrid Cristiano Ronaldo durante l'ultima partita della NFL International Series. La partita si è svolta al Santiago Bernabeu, lo stadio che il portoghese Ronaldo, considerato il più grande di tutti i tempi, ha illuminato in passato. Jones è stato protagonista in questa occasione e ha imitato l'iconica esultanza "Siuuu" di CR7 quando ha realizzato la sua brillante giocata che ha cambiato le sorti della partita.
VIDEO - Jack Jones porta "Siuuu" nella NFL: esultanza alla Cristiano Ronaldo per la stella dei Miami Dolphins
NFL AL SANTIAGO BERNABEU
Di fronte a un pubblico gremito nella capitale spagnola, con la superstar portoricana Daddy Yankee e il produttore argentino Bizarrap che hanno offerto uno spettacolo epico durante l'intervallo davanti a 78.610 fan, Jones ha fatto sì che fossero i Dolphins a tornare negli Stati Uniti con una vittoria tanto necessaria.
Sono riusciti a superare i Washington Commanders, con i tempi supplementari necessari per determinare il vincitore della giornata. Jones ha messo i Phins in una posizione di forza per conquistare la vittoria, effettuando un intercetto fondamentale, con Miami che alla fine ha sigillato la vittoria per 16-13.
Dopo l'intercetto, Jones ha imitato la famosa esultanza di Ronaldo, volteggiando in aria come a Madrid.
IL VIDEO DELL'ESULTANZA ALLA CRISTIANO RONALDO DI JONES
MOMENTO DI GLORIA A MADRID
Il cornerback ventisettenne ha poi raccontato ai giornalisti di aver imitato il miglior marcatore di tutti i tempi del Real Madrid: "Dovevo farlo. Stavo parlando con un mio amico e gli ho detto: 'Quando faccio una bella giocata, preparati per quella esultanza'".
Jones ha intercettato Marcus Mariota nella prima azione offensiva dei tempi supplementari, tagliando davanti al tight end dei Commanders Zach Ertz e aprendo la strada a Riley Patterson per il field goal vincente.
Il linebacker dei Dolphins Jordyn Brooks ha commentato così la previsione di Jones sulla sua giocata decisiva, che ha reso quel momento "molto più bello": "Le sue esatte parole sono state: 'Voi fermate la corsa. Lui mi lancerà la palla, perché non sa lanciare'".
La partita di Madrid è stata la prima partita della stagione regolare della NFL a svolgersi in Spagna. Ha anche concluso il calendario dell'International Series per il 2025, con sette partite disputate al di fuori degli Stati Uniti.
- Getty
CR7 PRONTO A PRENDERSI GLI USA AI MONDIALI 2026
Jones non è il primo ad aver copiato una celebrazione calcistica memorabile durante un'azione di gioco in Europa, dato che molte stelle del football americano rendono omaggio a giocatori di un altro tipo di calcio. E ce ne saranno altre, dato che il portoghese Ronaldo, il più grande di tutti i tempi, continua a essere fonte di ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo.
A 40 anni non mostra alcun segno di rallentamento, avendo firmato un nuovo contratto biennale con la squadra saudita Al-Nassr, e cercherà di entusiasmare il pubblico americano la prossima estate quando parteciperà ai Mondiali del 2026, che saranno co-ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico.
