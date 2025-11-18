VIDEO - Jack Jones porta "Siuuu" nella NFL: esultanza alla Cristiano Ronaldo per la stella dei Miami Dolphins

Il cornerback ventisettenne ha poi raccontato ai giornalisti di aver imitato il miglior marcatore di tutti i tempi del Real Madrid: "Dovevo farlo. Stavo parlando con un mio amico e gli ho detto: 'Quando faccio una bella giocata, preparati per quella esultanza'".

Jones ha intercettato Marcus Mariota nella prima azione offensiva dei tempi supplementari, tagliando davanti al tight end dei Commanders Zach Ertz e aprendo la strada a Riley Patterson per il field goal vincente.

Il linebacker dei Dolphins Jordyn Brooks ha commentato così la previsione di Jones sulla sua giocata decisiva, che ha reso quel momento "molto più bello": "Le sue esatte parole sono state: 'Voi fermate la corsa. Lui mi lancerà la palla, perché non sa lanciare'".

La partita di Madrid è stata la prima partita della stagione regolare della NFL a svolgersi in Spagna. Ha anche concluso il calendario dell'International Series per il 2025, con sette partite disputate al di fuori degli Stati Uniti.