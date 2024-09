Durante la sosta per le nazionali, Vidal ha accusato il CT cileno Gareca di aver preso decisioni incompensibili a discapito della squadra.

Arturo Vidal, ora in forza al Colo-Colo, non ha risparmiato parole dure verso l'attuale commissario tecnico del Cile, Ricardo Gareca, dopo l'ennesima sconfitta contro l'Argentina, con la nazionale sudamericana che ha poi perso anche contro la Bolivia.

Come riportato da Tuttosport, il centrocampista - durante una diretta streaming - ha criticato aspramente il ct per le sue scelte tecnico-tattiche e per l'esclusione di giocatori chiave come l'ex compagno Gary Medel, accusandolo di non prendere in considerazione i giocatori della Copa Libertadores.

La frustrazione di Vidal deriva anche dalla sua esclusione dall'ultima Copa America: evidentemente una ferita ancora aperta e da rimarginare per il centrocampista classe '87.