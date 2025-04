Serie C

Le due formazioni venete si giocheranno il primo posto del girone A negli ultimi 90 minuti: ma cosa accadrebbe in caso di arrivo a pari punti?

Tutto, alla fine, si è svolto secondo i pronostici: Padova e Vicenza hanno vinto le rispettive partite interne, battendo di misura l'Union Clodiense e la Triestina, e di conseguenza si giocheranno il primo posto e la promozione in Serie B all'ultima giornata.

Ciò significa che il Padova ha mantenuto i due punti di vantaggio che si era costruito nella giornata precedente, quando era andato a vincere proprio a Trieste e aveva operato il controsorpasso sul Vicenza, battuto dalla Virtus Verona.

La classifica è dunque la seguente: il Padova ha 85 punti dopo 37 giornate, mentre il Vicenza, che ha dovuto rincorrere per quasi tutto il campionato, ne ha 83. Lontana la Feralpisalò, terza con 72 punti. All'ultimo turno la formazione patavina giocherà in casa del Lumezzane, quella vicentina in casa del Trento.

L'articolo prosegue qui sotto

Uno degli scenari possibili è quello di un arrivo a pari punti (86 ciascuna) tra le due rivali venete. Cosa accadrebbe in questo caso? Chi andrebbe in Serie B? Contano gli scontri diretti, la differenza reti oppure si andrebbe a uno spareggio? Cosa dice il regolamento della Serie C.