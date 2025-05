Vicenza-Crotone dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Menti in palio la Final Four dei playoff di C: il Vicenza sfida il Crotone, si riparte dal 2-1 dell’andata. Formazioni, canale tv e streaming.

90 minuti per andare alle Final Four. Il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C NOW metterà di fronte Vicenza e Crotone allo stadio Romeo Menti.

In Veneto si riparte dal 2-1 maturato in favore del Lane allo Scida: alla squadra di Vecchi basterà non perdere con due reti di scarto per passare al turno successivo, dal momento che a parità di risultato nei 180 minuti avrebbero la meglio i biancorossi.

Il Crotone, quindi, deve fare l’impresa: vincere al Menti con almeno due reti di scarto.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.