Vicenza-Crotone 0-1, 1-2 o 2-3, chi passa: ci sono supplementari e rigori? Il regolamento dei playoff di Serie C

Il Vicenza si è imposto per 2-1 a Crotone nel quarto d'andata dei playoff di Serie C: chi passa con un eventuale successo di misura dei calabresi?

Leverbe agli sgoccioli del primo tempo, pareggio momentaneo di Murano e goal della vittoria segnato da opportunista da Ferrari: così il Vicenza ha espugnato il campo del Crotone nella gara d'andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C.

La formazione veneta si è imposta su quella calabrese con un 2-1 che vale tanto quanto pesa, in quanto ottenuto in trasferta e su un campo complicato come quello crotonese. E ora avrà a disposizione diversi risultati per superare lo scoglio del secondo turno nazionale e approdare in semifinale dei playoff.

Cosa servirà ora a Vicenza e Crotone per passare il turno? E cosa accadrebbe in caso di vittoria per 1-0, 2-1 o 3-2 da parte dei calabresi al Menti mercoledì 21 maggio? In questo caso sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore?

Ecco cosa dice il regolamento dei playoff di Serie C in caso di parità di reti segnate tra andata e ritorno.