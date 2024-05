Avellino-Vicenza, cosa succede in caso di parità nel doppio confronto? Supplementari e rigori o passa la testa di serie? I goal in trasferta valgono doppio? Il regolamento

Avellino e Vicenza si ritrovano di fronte nelle semifinali dei playoff di Serie C: come funziona il regolamento in questa fase degli spareggi.

I playoff di Serie C sono davvero arrivati alla fase clou dopo la definizione del secondo turno nazionale: in una delle due semifinali si sfidano l'Avellino e il Vicenza, gara tra due club storici che profuma di categorie superiori.

IL TABELLONE COMPLETO DEI PLAYOFF DI SERIE C

La vincente del doppio confronto tra Avellino e Vicenza (l'andata si giocherà in Campania, il ritorno in Veneto) affronterà nella doppia finale la vincente dell'altra semifinale, che vedrà sfidarsi sempre in 180 minuti il Benevento e la Carrarese.

Ma cosa succederà in caso di parità nel doppio confronto tra Avellino e Vicenza? Si giocheranno i tempi supplementari e i rigori o andrà in finale la testa di serie? E i goal segnati in trasferta valgono doppio oppure no? Cosa dice il regolamento.