Vice-Hojlund o partner d'attacco: al Napoli serve un altro 9 per sostituire Lukaku

Rasmus Hojlund è e sarà una certezza del Napoli. Il bomber danese è stato ufficialmente riscattato dal club di Aurelio De Laurentiis, che ha versato 44 milioni al Manchester United. L’ex Atalanta ha firmato un contratto fino al 30 giugno e rappresenterà il punto di forza del reparto offensivo del Napoli di Max Allegri.

A questo punto, però, in casa azzurra c’è da capire chi saranno i partner di reparto di Hojlund, che chiaramente non potrà reggere il peso dell’intero attacco, anche in considerazione della qualificazione del Napoli alla prossima Champions League.