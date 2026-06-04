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Lukaku Lucca De LaurentiisGetty Images
Matteo Occhiuto

Vice-Hojlund o partner d'attacco: al Napoli serve un altro 9 per sostituire Lukaku

Napoli
Serie A
Calciomercato

Il Napoli a lavoro per costruire il reparto offensivo per Allegri: Hojlund è diventato un giocatore azzurro, rebus Lukaku e Lucca.

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Rasmus Hojlund è e sarà una certezza del Napoli. Il bomber danese è stato ufficialmente riscattato dal club di Aurelio De Laurentiis, che ha versato 44 milioni al Manchester United. L’ex Atalanta ha firmato un contratto fino al 30 giugno e rappresenterà il punto di forza del reparto offensivo del Napoli di Max Allegri.

A questo punto, però, in casa azzurra c’è da capire chi saranno i partner di reparto di Hojlund, che chiaramente non potrà reggere il peso dell’intero attacco, anche in considerazione della qualificazione del Napoli alla prossima Champions League.

  • Allegri MilanGetty Images

    COME GIOCHERÀ IL NAPOLI DI ALLEGRI

    Partiamo dal rebus principale, ovvero la scelta del modulo per il Napoli di Allegri. Nel 2025/26 l’impianto tattico, con Conte allenatore, è stato il 3-5-2. Un disegno che potrebbe anche essere confermato, giacché com’è noto è uno di quelli preferiti dal mister livornese.

    È anche vero, tuttavia, che in questi giorni si parla di 4-3-3 come idea progettuale per gli azzurri, anche grazie alla presenza in rosa di elementi che potrebbero essere estremamente funzionali a tale schieramento.

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  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    LUKAKU VERSO L’ADDIO?

    E se Hojlund rappresenta certezza assoluta per quanto riguarda il ruolo da titolare, è altresì vero che ad Allegri servirà un giocatore che possa essere sia un vice che una spalla del danese, qualora fosse necessario di impostare un attacco a due. In rosa ci sarebbe Romelu Lukaku, che però sembra al passo di addio. L’ingaggio da oltre 7 milioni pesa in maniera eccessiva per pensarlo come un rincalzo e oltretutto le schermaglie con la società di aprile hanno lasciato un segno evidente. Salvo clamorosi dietrofront, l’ex Chelsea saluterà il club.

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  • SSC Napoli v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    LUCCA RIENTRA: QUALE FUTURO?

    In casa Napoli, a breve, si rivedrà Lorenzo Lucca. A gennaio la punta, arrivata nella scorsa estate dall’Udinese, è andata in prestito al Nottingham, senza però incidere. Il mancato riscatto lo riporterà in azzurro, ma come per Lukaku anche qui si tratta di un profilo che non appare destinato alla permanenza. 

  • Dusan Vlahovic(C)Getty Images

    LE ALTERNATIVE PER ALLEGRI

    Se, quindi, sia Lukaku che Lucca andranno via da Napoli, possibilmente portando degli introiti nelle casse azzurre, a quel punto si cercherà un altro numero 9. Fra le opzioni ci sarebbe Pinamonti come opzione low cost. Occhio, però, soprattutto a Dusan Vlahovic, in uscita a parametro zero dalla Juventus, che è un fedelissimo di Allegri, sebbene porti in dote dei costi importanti in termini di ingaggio.

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