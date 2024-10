Verso Roma-Inter: Barella, Dybala, Thuram, chi ha recuperato e chi gioca titolare il big match

Le due squadre hanno vissuto un avvicinamento complicato alla sfida. Ma ora il sereno è tornato sia per Juric che per Inzaghi.

L'ultima settimana e mezza non è stata semplicissima, né per la Roma né per l'Inter. Da quando il campionato è andato in letargo per lasciare spazio agli impegni delle nazionali, la domanda ha cominciato e poi continuato ad aleggiare: Juric e Inzaghi riusciranno a recuperare gli infortunati?

Infortunati di lusso, non calciatori qualunque. Ed è per questo che il timore, a un certo punto, è stato quello di assistere a un posticipo un po' "monco" da questo punto di vista. Timore che si è protratto fino alle scorse ore, prima di svanire in maniera praticamente completa.

I nomi in questione? Paulo Dybala e Nicolò Barella, innanzitutto. Ma anche Marcus Thuram, presentatosi malconcio e alla fine rimasto in nazionale. Tre imprescindibili che, sì, nobiliteranno Roma-Inter con la loro presenza.