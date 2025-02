Verso PSV-Juventus, Douglas Luiz a rischio: allenamento a parte per Cambiaso, come stanno in vista della Champions

PSV Eindhoven vs Juventus

Le novità dall'allenamento della Juventus che si prepara al ritorno con il PSV: Cambiaso alle prese con il fastidio alla caviglia.

Non c'è tempo per la Juventus di "godersi" la vittoria contro l'Inter ottenuta per 1-0 grazie al goal di Francisco Conceicao, che ha regalato a Thiago Motta il quarto successo consecutivo.

I bianconeri sono tornati subito in campo il giorno dopo la gara con l'Inter perché mercoledì ci sarà il ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV. All'andata è finita 2-1 a favore della Juve, che si presenterà in Olanda con due risultati su tre a disposizione.

Ma come ci arriva la squadra di Thiago Motta? Se da un punto di vista mentale e di risultati è un momento positivo, ci sono alcuni punti di domanda. Il primo riguarda Douglas Luiz, che si è fermato per un affaticamento nei giorni scorsi.

E poi c'è Andrea Cambiaso che è da monitorare per il solito problema alla caviglia. Le ultime sui due giocatori e cosa filtra verso il PSV.