Verso PSG-Inter: Lautaro Martinez, Pavard, Zielinski, Bisseck, Kvaratskhelia, chi gioca e le probabili formazioni della finale

Meno tre alla grande finale di Monaco di Baviera, l'appuntamento che può rendere gloriosa la stagione nerazzurra: le scelte di Inzaghi.

Meno tre alla grande finale. Meno tre alla partita che può segnare in un modo o nell'altro i destini della stagione dell'Inter: o trasformarla in un'annata da zero titoli dopo aver lottato per tutto, o renderla gloriosa con la conquista del trofeo più importante d'Europa.

Sulla strada dei nerazzurri c'è il PSG, che dal canto suo ha già vinto da tempo la Ligue 1 e sabato scorso ha fatto il bis con la Coppa di Francia. Mai come quest'anno i parigini, sotto la guida di Luis Enrique, sono apparsi convinti dei propri mezzi e solidi in campo, pur tra le difficoltà di un girone che li ha visti qualificarsi solo all'ultima giornata.

Il nostro Donnarumma, l'ex Hakimi, Kvaratskhelia ma anche Marquinhos e Fabian Ruiz: sono tante le vecchie conoscenze della Serie A. Così come sono tanti i campioni della rosa di Luis Enrique, anche se i lustrini dell'epoca dorata di Messi, Neymar e Mbappé sono ormai alle spalle.

Come si stanno avvicinando PSG e Inter alla finale di Monaco di Baviera, in programma sabato 31 maggio alle 21? Chi giocherà dall'inizio nell'undici di Luis Enrique e chi nell'undici di Inzaghi? Le probabili formazioni delle due finaliste a caccia del trofeo.