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Rabiot Leao MilanGOAL
Vittorio Rotondaro

Verso Napoli-Milan: le condizioni di Rabiot e Leao, lunedì il big match del 'Maradona'

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Napoli vs Milan
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Milan di scena a Napoli alla ripresa del campionato: sotto la lente d'ingrandimento la condizione degli acciaccati Rabiot e Leao.

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Conclusa - con estrema amarezza - la sosta dedicata alle nazionali, è tempo di tornare a pensare alla Serie A e al programma del 31° turno in programma tra il 4 e il 6 aprile.

A chiudere il quadro, la sera di Pasquetta, sarà lo scontro diretto tra Napoli e Milan: azzurri a caccia di un successo che li porterebbe al secondo posto sorpassando proprio i rossoneri, il tutto all'indomani di Inter-Roma.

In casa milanista i fari sono puntati su Adrien Rabiot e Rafael Leao, le cui condizioni sono state fonte di preoccupazione per Allegri e i tifosi in questi giorni: i due saranno convocati e scenderanno regolarmente in campo oppure saranno costretti ad alzare bandiera bianca?

  • COLPO AL GINOCCHIO PER RABIOT

    Dopo aver brillato nel successo della Francia sul Brasile, Rabiot ha saltato l'amichevole contro la Colombia: a dare l'annuncio del forfait era stato il c.t. Didier Deschamps alla vigilia.

    "A scopo precauzionale - le parole di Deschamps nella conferenza di sabato - verrà tenuto a riposo dopo un colpo al ginocchio".

    L'ex Marsiglia non si è allenato e ovviamente è stato risparmiato in partita.

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  • RABIOT GIOCA NAPOLI-MILAN?

    Quel "a scopo precauzionale" ha subito fatto ben sperare il popolo rossonero che, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', non deve temere un'esclusione di Rabiot dai convocati per la trasferta di Napoli.

    Il francese sarà valutato dallo staff medico del 'Diavolo', ma le sensazioni sono più che positive: Rabiot al 'Maradona' ci sarà, una presenza fondamentale per il Milan che del suo 'Cavallo Pazzo' non può proprio fare a meno.

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  • TERAPIE PER LEAO

    Oggi è il giorno del ritorno alla base di Leao, reduce dal soggiorno in Portogallo dove si è dedicato ai controlli e alle cure per il problema all'adduttore che lo aveva tenuto fuori contro il Torino.

    Mirino puntato sull'ex Lille dunque, anche se a differenza di Rabiot le chance di un impiego a Napoli sono più ridotte.

  • LEAO GIOCA NAPOLI-MILAN?

    Per quanto riguarda la situazione relativa a Leao, infatti, il Milan seguirà la strada della prudenza più assoluta: non verranno corsi rischi e il portoghese risulterà a disposizione per la sfida ai campioni d'Italia soltanto se ci saranno tutti i presupposti.

    Molto difficilmente sarà impiegato nell'undici titolare da Allegri, mentre è più probabile una presenza in panchina: a meno che la cautela prevalga sulla tentazione di vederlo all'opera in una sfida così delicata, che spesso ha riservato gioie e soddisfazioni a Leao.

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