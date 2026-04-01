Verso Napoli-Milan: le condizioni di Rabiot e Leao, lunedì il big match del 'Maradona'

Conclusa - con estrema amarezza - la sosta dedicata alle nazionali, è tempo di tornare a pensare alla Serie A e al programma del 31° turno in programma tra il 4 e il 6 aprile.

A chiudere il quadro, la sera di Pasquetta, sarà lo scontro diretto tra Napoli e Milan: azzurri a caccia di un successo che li porterebbe al secondo posto sorpassando proprio i rossoneri, il tutto all'indomani di Inter-Roma.

In casa milanista i fari sono puntati su Adrien Rabiot e Rafael Leao, le cui condizioni sono state fonte di preoccupazione per Allegri e i tifosi in questi giorni: i due saranno convocati e scenderanno regolarmente in campo oppure saranno costretti ad alzare bandiera bianca?