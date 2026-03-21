C'è un Milan con e senza Rabiot: ritorno con goal dopo la squalifica, imprescindibile per Allegri

Finora il Milan ha affrontato nove partite senza Rabiot: il bilancio è eloquente e parla di tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte.

Il classe 1995 aveva saltato le prime due giornate di campionato non essendo ancora un giocatore rossonero, per poi alzare bandiera bianca tra ottobre e novembre a causa di un infortunio al polpaccio.

In seguito è stato indisponibile (sempre per squalifica) contro Como e Lazio, gare che 'stranamente' il Milan non è riuscito a vincere.

Emblematico anche il dato sull'unica uscita che ha visto Rabiot partire dalla panchina per poi subentrare: Milan fermato sul pari al 'Franchi' dalla Fiorentina, vicina addirittura al successo nel finale con la traversa colpita da Brescianini.