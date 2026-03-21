C'è un Milan con e senza Rabiot: ritorno con goal dopo la squalifica, imprescindibile per Allegri

L'ammonizione rimediata nel derby aveva parzialmente offuscato la gioia per tre punti di platino ed effettivamente il motivo per essere preoccupati era del tutto giustificabile: Milan-Torino ha dimostrato ancora una volta l'importanza di Adrien Rabiot nell'undici titolare di Massimiliano Allegri.
L'ex Juventus ha trovato il goal nel 3-2 del 'Meazza', fondamentale per mettere un po' di pressione all'Inter e riprendersi il secondo posto a discapito del Napoli, vittorioso sul campo del Cagliari nell'anticipo di ieri.
Rabiot si è ripreso le redini di un centrocampo che contro la Lazio aveva terribilmente sofferto: la fisicità e gli inserimenti del francese si sono rivelati determinanti e saranno dei fattori potenzialmente decisivi nel corso del rush finale.