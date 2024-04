E ora Milan-Roma: da un nuovo Pulisic a una nuova Lupa, cosa ci ha detto il campionato

Entrambe vincenti, Milan e Roma si presentano all'appuntamento in condizioni brillantissime. E in equilibrio quasi perfetto nonostante i precedenti.

Il Milan ha vinto. E la Roma, tre ore più tardi circa, lo ha imitato prendendosi il derby. Nulla di meglio per entrambe per arrivare nelle migliori condizioni in vista dell'altro derby, quello d'Europa, che tra quattro giorni paralizzerà mezza Italia.

La grande notte sarà giovedì. Milan contro Roma, scontro fratricida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Poi ci sarà il ritorno all'Olimpico, certo, ma intanto si tratterà di un primo assaggio di quel che potranno rappresentare i 180 minuti a tinte tricolori.

Milan e Roma vi arrivano nelle condizioni migliori. Entrambe hanno vinto, come detto. Ed entrambe sono in risalita: i rossoneri secondi e sempre più lontani dalla Juventus, i giallorossi quinti e sempre più in orbita Champions League.

Insomma, ci sarà da divertirsi. Anche perché il weekend di campionato ha offerto spunti interessanti in vista dell'andata di San Siro.