Verso Milan-Feyenoord: Musah torna titolare anche in Champions League, chi gli fa spazio tra Pulisic, João Felix e Leão

Conceiçao abbandona anche in Europa il modulo a quattro attaccanti visto a Rotterdam: l'obiettivo è avere maggiore equilibrio rispetto all'andata.

Ogni volta che gioca il Milan, in pratica, la domanda è la stessa: ma si vedranno in campo contemporaneamente dall'inizio tutte e quattro le stelle offensive a disposizione di Sergio Conceição? E ogni volta la risposta non è mai scontata.

Non è lo è proprio perché non è per nulla semplice, come probabilmente si poteva intuire sin dal momento in cui si è chiuso il mercato invernale, far coesistere quei quattro: Christian Pulisic da una parte, Rafael Leão dall'altra, in mezzo João Felix, con Santiago Gimenez centravanti. Pulisic e Leão c'erano già, João Felix e Gimenez si sono aggiunti in corso d'opera.

E dunque, ecco che la fatidica domanda si ripropone: le quattro stelle a disposizione di Conceiçao giocheranno tutte assieme dal primo minuto contro il Feyenoord, nella gara che martedì sera deciderà i destini europei del Milan?