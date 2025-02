Verso Juventus-Inter: Thuram, Cambiaso, Weah, Dimarco, Bastoni, chi gioca il Derby d'Italia e chi no

A tre giorni dal big match di domenica sera, i dubbi non mancano per Thiago Motta e Simone Inzaghi: la situazione infortunati e acciaccati.

Domenica 16 febbraio è un'altra data da cerchiare in rosso sul calendario della Serie A: si gioca Juventus-Inter. Il Derby d'Italia. L'ennesima sfida chiave nella lotta per lo Scudetto (l'Inter) e per un posto in Champions League (la Juve).

Tre giorni ancora mancano al big match della venticinquesima di A. Tre giorni in cui Thiago Motta e Simone Inzaghi avranno il compito di capire quale sarà il rispettivo undici migliore da schierare in campo all'Allianz Stadium.

I dubbi di formazione, infatti, non mancano. Legati non tanto a normali scelte dei due allenatori, quanto alla presenza di qualche calciatore acciaccato. Da una parte e dall'altra.