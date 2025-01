Verso Dinamo Zagabria-Milan, le scelte di Conceição: emergenza a destra, giocano Theo Hernandez e Leão

Sfida decisiva per il Milan in Champions: dubbi in difesa per Conceição, può giocare Terracciano. Qualche pensiero in vista del derby?

Si apre una settimana importantissima per il Milan tra mercato e soprattutto campo, dove è attesa da due gare delicate, per motivi diversi. Prima di tutto la trasferta in Croazia contro la Dinamo Zagabria, poi il derby in campionato con l'Inter. Sergio Conceição però dovrà necessariamente pensare solo alla Champions League visto che i rossoneri si giocano la qualificazione diretta agli ottavi di finale, evitando i playoff.

I rossoneri vincendo sarebbero sicuri di un posto tra le prime 8 mentre con un pareggio l'accesso diretto agli ottavi dipenderebbe anche dagli altri risultati. L'articolo prosegue qui sotto Il Milan arriverà all'appuntamento decisivo con qualche problema di formazione: ecco le scelte e i dubbi del tecnico.