Verona-Udinese 1-3, pagelle e tabellino: Slotsager beffa Perilli, Orban non basta, Atta e Davis disegnano calcio

Notte fonda per il Verona, ancora k.o. davanti al proprio pubblico: stavolta è l'Udinese a fare festa al 'Bentegodi'. Bianconeri tranquilli a quota 29 punti, i gialloblù non si schiodano dal fondo della classifica.

Zanetti lascia ancora in panchina Montipò, Runjaic si affida ad Atta che lo ripaga con la rete del momentaneo vantaggio: il francese si accentra e calcia di destro, beffando Perilli grazie alla deviazione determinante di Slotsager. Lo 0-1 dura però pochissimo: Sarr va via a Miller e serve un assist al bacio per Orban, bravo a controllare e a piazzarla nonostante la pressione di Solet e Kristensen.

Gli ospiti mettono la freccia tra il 58' e il 67': collo esterno e palla sotto al 'sette' per Zanoli, Atta si trova alla perfezione con Davis che scarica di potenza alle spalle del povero Perilli. La reazione scaligera è davvero poca roba: Davis rischia di siglare addirittura la doppietta al termine di un grande strappo in velocità, fotografia di una prestazione da vero leader.