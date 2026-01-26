Goal.com
Verona UdineseGetty
Vittorio Rotondaro

Verona-Udinese 1-3, pagelle e tabellino: Slotsager beffa Perilli, Orban non basta, Atta e Davis disegnano calcio

L'Udinese torna ad assaporare i tre punti: Atta, Zanoli e Davis puniscono il Verona di Orban, a segno per il momentaneo pareggio.

Notte fonda per il Verona, ancora k.o. davanti al proprio pubblico: stavolta è l'Udinese a fare festa al 'Bentegodi'. Bianconeri tranquilli a quota 29 punti, i gialloblù non si schiodano dal fondo della classifica.

Zanetti lascia ancora in panchina Montipò, Runjaic si affida ad Atta che lo ripaga con la rete del momentaneo vantaggio: il francese si accentra e calcia di destro, beffando Perilli grazie alla deviazione determinante di Slotsager. Lo 0-1 dura però pochissimo: Sarr va via a Miller e serve un assist al bacio per Orban, bravo a controllare e a piazzarla nonostante la pressione di Solet e Kristensen.

Gli ospiti mettono la freccia tra il 58' e il 67': collo esterno e palla sotto al 'sette' per Zanoli, Atta si trova alla perfezione con Davis che scarica di potenza alle spalle del povero Perilli. La reazione scaligera è davvero poca roba: Davis rischia di siglare addirittura la doppietta al termine di un grande strappo in velocità, fotografia di una prestazione da vero leader.

  • PAGELLE VERONA

    Slotsager (5) mette la testa su un pallone all'apparenza innocuo e alla portata di Perilli, Nelsson (5) sbanda col resto del reparto. Sarr (6.5) si inventa l'assist per il 'cecchino' Orban (7), il migliore dei suoi.

    Voti Verona(3-5-2): Perilli 6.5; Slotsager 5, Nelsson 5, Ebosse 5.5; Lirola 5.5 (68' Niasse 6), Serdar 5.5 (68' Harroui 6), Gagliardini 6, Bernede 5.5 (84' Kastanos s.v.), Bradaric 5 (84' Oyegoke s.v.); Sarr 6.5 (71' Isaac 6), Orban 7. All. Zanetti. 

  • PAGELLE UDINESE

    Bellissima la marcatura di Zanoli (7), Zemura (6.5) offre tanta spinta sulla sinistra. Atta (7.5) e Davis (7.5) si trovano alla perfezione e confezionano il successo friulano.

    Voti Udinese (3-5-2): Okoye 6; Bertola 6, Kristensen 5.5, Solet 6; Zanoli 7 (78' Ehizibue s.v.), Miller 5.5 (77' Zarraga s.v.), Karlstrom 6.5, Ekkelenkamp 6 (84' Lovric s.v.), Zemura 6.5 (89' Goglichidze s.v.); Atta 7.5, Davis 7.5 (83' Gueye s.v.). All. Runjaic.

  • TABELLINO VERONA-UDINESE

    Marcatori: 23' Atta (U), 26' Orban (V), 58' Zanoli (U), 67' Davis (U)

    Arbitro: Manganiello

    Ammoniti: Lirola (V), Gagliardini (V)

    Espulsi: -

