Verona-Torino dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Anticipo di campionato al Bentegodi: il Verona di Zanetti sfida il Torino di Vanoli. Dove vedere la gara in tv e streaming.

Anticipo di campionato interessante al Bentegodi: si sfidano il Verona di Paolo Zanetti e il Torino di Paolo Vanoli, ovvero due delle migliori squadre viste nelle prime quattro giornate della nuova Serie A.

Il Verona ha collezionato 6 punti su 12, riuscendo a battere il Napoli in casa e il Genoa in trasferta, anche se è reduce dalla sconfitta in casa della Lazio; il Torino ha invece mancato contro il Lecce la possibilità di balzare in testa alla classifica.

Si tratta di una sfida tra ex, anche se particolare: Vanoli e Zanetti hanno infatti indossato le maglie del Verona e del Torino da calciatori.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Verona-Torino in tv e streaming e sulle formazioni.