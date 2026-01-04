Un grande Torino supera il Verona nel tardo pomeriggio della domenica della 18ª giornata di Serie A, superando Udinese e Cremonese e raggiungendo il Sassuolo al decimo posto.
Il Torino parte subito forte, ma il vantaggio arriva grazie a una frittata del Verona: Bernede mette in difficoltà Nelsson con un retropassaggio troppo forte; l’ex Roma manca lo stop, consentendo a Simeone di involarsi a campo aperto contro Montipò, batterlo col destro e non esultare davanti ai suoi ex tifosi.
I granata mantengono ritmi elevati per quasi tutto il primo tempo, pressando a tutto campo gli avversari e creando diverse occasioni per chiudere il match, senza però affondare il colpo. Ad inizio ripresa, i gialloblù cambiano totalmente ritmo, schiacciando il Torino nella propria metà campo, ma sbagliano spesso l’ultimo passaggio.
Nonostante la spinta del Verona, a pochi minuti dal 90’ arriva il raddoppio granata: contropiede guidato da Njie, palla per Casadei che, col destro, supera Montipò a fil di palo. Il Verona stacca definitivamente la spina e il Torino, ancora con Njie, ne approfitta, trovando il 3-0 in contropiede e firmando il colpo del definitivo ko.