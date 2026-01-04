La legge dell’ex punisce ancora: Simeone (7) sfrutta l’unica vera occasione della sua partita, segnando davanti alla sua ex curva e alzando le mani al cielo in segno di rispetto, nonostante l’importanza del goal.

Vlasic (7) questa volta non trova la rete, ma resta l’anima del Torino: sempre nel posto giusto al momento giusto, pulisce tutti i palloni in zona trequarti e guida il pressing appena persa palla, da vero capitano.

Maripan (7) in giornate come questa sembra un muro invalicabile: vince nettamente il duello con Mosquera e resta impeccabile anche con l’ingresso di Orban, guidando con sicurezza la difesa.

Adams (5.5) è l’unica nota meno positiva: appare spento, lontano dal gioco e non incide mai realmente nel match. Entrano bene Njie (7.5) e Casadei (voto 7), protagonisti assoluti nel raddoppio e nel tris granata.

VOTI TORINO (3-4-1-2): Paleari 6; Coco 6.5, Maripan 7, Ismajli 6.5; Lazaro 6, Gineitis 6 (75' Casadei 7), Ilkhan 6 (67' Tameze 6), Aboukhal 6.5 (83' Dembele sv); Vlasic 7; Simeone 7 (75' Zapata 6), Adams 5.5 (83' Njie 7.5). All. Baroni