Verona Torino SimeoneGetty Images
Michael Baldoin

Verona-Torino 0-3, pagelle e tabellino: Simeone conferma la legge dell'ex, ingressi decisivi di Casadei e Njie, gli errori di Bernede e Nelsson costano caro ai gialloblù

Nonostante una gara sostanzialmente equilibrata, i granata superano con un netto 3-0 i gialloblù, conquistando la prima gioia del 2026.

Un grande Torino supera il Verona nel tardo pomeriggio della domenica della 18ª giornata di Serie A, superando Udinese e Cremonese e raggiungendo il Sassuolo al decimo posto.

Il Torino parte subito forte, ma il vantaggio arriva grazie a una frittata del Verona: Bernede mette in difficoltà Nelsson con un retropassaggio troppo forte; l’ex Roma manca lo stop, consentendo a Simeone di involarsi a campo aperto contro Montipò, batterlo col destro e non esultare davanti ai suoi ex tifosi.

I granata mantengono ritmi elevati per quasi tutto il primo tempo, pressando a tutto campo gli avversari e creando diverse occasioni per chiudere il match, senza però affondare il colpo. Ad inizio ripresa, i gialloblù cambiano totalmente ritmo, schiacciando il Torino nella propria metà campo, ma sbagliano spesso l’ultimo passaggio.

Nonostante la spinta del Verona, a pochi minuti dal 90’ arriva il raddoppio granata: contropiede guidato da Njie, palla per Casadei che, col destro, supera Montipò a fil di palo. Il Verona stacca definitivamente la spina e il Torino, ancora con Njie, ne approfitta, trovando il 3-0 in contropiede e firmando il colpo del definitivo ko.

  • PAGELLE VERONA

    Anche nelle giornate più buie, c’è una luce che continua a brillare nel cielo di Verona: Giovane (6.5) prova in tutti i modi a rimettere la partita sui binari giusti, affrontando spesso da solo l’intera retroguardia del Torino, correndo anche all’indietro e farsi trovare pronto in fase difensiva.

    Il suo compagno di reparto, Mosquera (5), non incide mai e si perde tra le tre maglie bianche della difesa del Torino, uscendo al 75’ dopo oltre un’ora da dimenticare.

    Nelsson e Bernede (5 entrambi) servono su un piatto d’argento a Simeone la rete dello 0-1, a causa di una grave leggerezza difensiva che libera l’argentino a campo aperto.

    VOTI VERONA (3-5-2): Montipò 6; Nunez 5, Nelsson 5, Bella-Kotchap 5.5; Oyegoke 5 (46' Gagliardini 6), Serdar 6 (67' Harroui 5.5), Al-Musrati 6 (46' Orban 6), Bernede 5, Frese 5.5; Giovane 6.5, Mosquera 5 (75' Sarr 6). All. Zanetti.

  • PAGELLE TORINO

    La legge dell’ex punisce ancora: Simeone (7) sfrutta l’unica vera occasione della sua partita, segnando davanti alla sua ex curva e alzando le mani al cielo in segno di rispetto, nonostante l’importanza del goal.

    Vlasic (7) questa volta non trova la rete, ma resta l’anima del Torino: sempre nel posto giusto al momento giusto, pulisce tutti i palloni in zona trequarti e guida il pressing appena persa palla, da vero capitano.

    Maripan (7) in giornate come questa sembra un muro invalicabile: vince nettamente il duello con Mosquera e resta impeccabile anche con l’ingresso di Orban, guidando con sicurezza la difesa.

    Adams (5.5) è l’unica nota meno positiva: appare spento, lontano dal gioco e non incide mai realmente nel match. Entrano bene Njie (7.5) e Casadei (voto 7), protagonisti assoluti nel raddoppio e nel tris granata.

    VOTI TORINO (3-4-1-2): Paleari 6; Coco 6.5, Maripan 7, Ismajli 6.5; Lazaro 6, Gineitis 6 (75' Casadei 7), Ilkhan 6 (67' Tameze 6), Aboukhal 6.5 (83' Dembele sv); Vlasic 7; Simeone 7 (75' Zapata 6), Adams 5.5 (83' Njie 7.5). All. Baroni

  • TABELLINO VERONA-TORINO 0-3

    Marcatori: 11' Simeone, 87' Casadei, 91' Njie

    VERONA (3-5-2): Montipò 6; Nunez 5, Nelsson 5, Bella-Kotchap 5.5; Oyegoke 5 (46' Gagliardini 6), Serdar 6 (67' Harroui 5.5), Al-Musrati 6 (46' Orban 6), Bernede 5, Frese 5.5; Giovane 6.5, Mosquera 5 (75' Sarr 6). All. Zanetti.

    TORINO (3-4-1-2): Paleari 6; Coco 6.5, Maripan 7, Ismajli 6.5; Lazaro 6, Gineitis 6 (75' Casadei 7), Ilkhan 6 (67' Tameze 6), Aboukhal 6.5 (83' Dembele sv); Vlasic 7; Simeone 7 (75' Zapata 6), Adams 5.5 (83' Njie 7.5). All. Baroni

    Arbitro: Rapuano

    Ammoniti: 56' Paleari, 71' Aboukhal 

    Espulsi: -

0