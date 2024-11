Verona-Roma 3-2, pagelle e tabellino: i gialloblù tornano al successo

Hellas Verona vs Roma

I gialloblù stendono la squadra dell'ex Juric con Tengstedt, Magnani e Harroui. Primo goal in giallorosso per Soulé, Juric a rischio esonero.

Per la Roma è notte fonda. A distanza di una settimana dai 5 goal presi dalla Fiorentina, i giallorossi perdono anche a Verona e ristagnano nelle zone più basse della classifica.

Succede tutto in un minuto. All'11esimo Zalewski segna un gran goal ma si vede annullare la rete per fuorigioco. Sessanta secondi più tardi il polacco con una follia regala il pallone a Tengstedt, con il danese che fa 1-0.

La Roma reagisce e va più volte vicino al pari fino a trovarlo intorno alla mezz'ora con Soulé, al primo sigillo romanista. Ma la gioia per aver riequilibrato i conti dura una manciata di minuti, dato che sugli sviluppi di un corner il Verona passa di nuovo avanti con Magnani e con il risultato per i padroni di casa 2-1 si va a riposo.

In avvio di ripresa i giallorossi trovano il secondo pareggio con Dovbyk, bravo a penetrare in area su assist di Celik. Il resto della partita si caratterizza per tanta confusione e pochi spunti offensivi, tra cui una punizione a fil di palo di Dybala, fino al goal nei minuti finali di Harroui.

Continua il periodo tutt'altro che positivo per la Roma, che si ferma di nuovo dopo la vittoria poco convincente contro il Torino.