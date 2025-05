Verona, Parma, Lecce ed Empoli a pari punti: chi si salva, chi retrocede e come funziona con lo spareggio

Dopo l'ultima giornata potrebbe verificarsi uno scenario incredibile: 4 squadre terzultime con gli stessi punti. Chi retrocederebbe in questo caso.

Domenica scorsa il Verona non è riuscito ad avere la meglio sul Como, così come il Parma non ha battuto il Napoli. Il risultato è che le due gialloblù hanno mancato la salvezza matematica, rimanendo al contrario impelagate nella lotta per la salvezza.

Lotta che quest'anno è allargatissima, in quanto oltre a Verona e Parma comprende altre tre squadre: il Venezia, ovvero la formazione più vicina alla retrocessione in Serie B, ma anche il Lecce e l'Empoli.

Lo scenario che rischia di verificarsi dopo l'ultima giornata, in programma quasi completamente domenica 25 maggio, è incredibile: quattro squadre al terzultimo posto con lo stesso numero di punti, ovvero Verona, Parma, Lecce ed Empoli.

L'articolo prosegue qui sotto

Cosa accadrebbe in questo caso? Chi si salverebbe e chi invece retrocederebbe in Serie B? E come funzionerebbe con lo spareggio? Cosa dice il regolamento.