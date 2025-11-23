Pubblicità
Giovane Hellas VeronaGetty Images
Michael Baldoin

Verona-Parma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Verona e Parma si sfidano all'ora di pranzo della domenica nel corso della 12a giornata di Serie A: dove vedere la gara del Bentegodi in tv e streaming e le formazioni dell'incontro.

Superata la sosta dedicata alle Nazionali, la Serie A riparte con la dodicesima giornata, che vede affrontarsi Hellas Verona e Parma.

Le due squadre, rispettivamente 19ª e 17ª in classifica, si sfidano nel cosiddetto lunch match della domenica allo stadio Bentegodi.

Entrambe sono arrivate alla pausa dopo un pareggio - il Verona contro il Lecce, il Parma contro il Milan - e cercano una vittoria che possa dare slancio e fiducia in vista del prosieguo della stagione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • VERONA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Verona-Parma

    • Data: domenica 23 novembre 2025

    • Orario: 12:30

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI VERONA-PARMA

    VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

  • ORARIO VERONA-PARMA

    La gara fra Verona e Parma, valida per la 12a giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 23 novembre 2025, allo stadio Bentegodi di Verona, con fischio d’inizio ore 12:30.

  • DOVE VEDERE VERONA-PARMA IN TV

    La partita tra Verona e Parma sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

    L'alternativa, per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, è quella di attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • VERONA-PARMA IN DIRETTA STREAMING

    La partita sarà visibile, appunto, su DAZN: gli utenti potranno assistere alla diretta di Verona-Parma in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La partita di DAZN sarà raccontata dalla voce di Edoardo Testoni, con il commento tecnico affidato ad Alessandro Budel.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL potrete seguire le fasi salienti di Verona-Parma grazie alla diretta testuale.

