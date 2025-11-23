Verona-Parma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Superata la sosta dedicata alle Nazionali, la Serie A riparte con la dodicesima giornata, che vede affrontarsi Hellas Verona e Parma.
Le due squadre, rispettivamente 19ª e 17ª in classifica, si sfidano nel cosiddetto lunch match della domenica allo stadio Bentegodi.
Entrambe sono arrivate alla pausa dopo un pareggio - il Verona contro il Lecce, il Parma contro il Milan - e cercano una vittoria che possa dare slancio e fiducia in vista del prosieguo della stagione.
Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.