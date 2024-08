Verona-Napoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Esordio in campionato per scaligeri e azzurri. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Si parte. Verona e Napoli danno ufficialmente via al proprio campionato dopo aver bagnato l'esordio stagionale con la Coppa Italia. Eliminazione prematura per i gialloblù, estromessi per mano del Cesena. Passaggio ai rigori contro il Modena per la squadra di Antonio Conte. In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.