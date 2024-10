Verona-Monza 0-3, pagelle e tabellino: un Mota implacabile vale la prima vittoria, Tengstedt e Bradaric deludono

Il Monza si sblocca a Verona facendo registrare il primo successo in campionato. Decide la doppietta di Mota e il goal di Bianco.

All'ottavo turno, dopo tre mesi di attesa, si sblocca il Monza di Sandro Nesta. Primo successo stagionale per la squadra brianzola, corsara a Verona nell'ultima gara che ha chiuso l'ottava giornata di Serie A. Al Bentegodi decide il bel goal al volo di Dany Mota, ormai abbonato alle reti da applausi, prima della doppietta dello stesso attaccante e del neo-entrato Bianco.

Fatica a trovare continuità, invece, il Verona di Zanetti, che dopo la vittoria nel derby veneto contro il Venezia ha perso uno scontro diretto comunque pesante, nonostante il campionato sia alle battute iniziali.

Una gara equilibrata, quella andata in scena al Bentegodi, ma che ha visto un Monza cinico e abile a sfruttare tutte le occasioni, o quasi, della partita. Per il Verona prova annebiata in attacco e idee da rivedere per mister Zanetti, atteso dalla difficile sfida di Bergamo contro l'Atalanta.

Per il Monza, invece, la speranza dei tifosi è che possa essere cambiato il campionato, dopo settimane di più pareggi che sconfitte, ma anche di nessuna vittoria. Fino ad ora.