Verso Verona-Milan, Theo Hernandez ancora fuori? Dubbio per Fonseca in attacco tra Liberali e Abraham

Quale Milan vedremo a Verona? Diversi ballottaggi per Fonseca in una partita molto delicata per il futuro in rossonero.

Dopo l'ennesimo passo falso in campionato, il Milan è chiamato nuovamente a dare una risposta per non rendere la situazione ancora più complicata, sia in classifica che in generale nell'ambiente rossonero. La squadra di Paulo Fonseca aprirà il 17esimo turno in trasferta contro il Verona, reduce dalla vittoria contro il Parma che ha dato una boccata d'ossigeno a Paolo Zanetti. Curiosità per capire quali scelte farà il tecnico rossonero dopo quelle che hanno fatto discutere contro il Genoa, su tutte ovviamente l'assenza di Theo Hernandez. E il francese rischia nuovamente di stare fuori dalla formazione titolare. Dubbi anche in attacco, ecco le possibili scelte di Fonseca. L'articolo prosegue qui sotto