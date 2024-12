Hellas Verona vs AC Milan

Fonseca perde un altro attaccante per la partita di venerdì contro il Verona, non ci sarà neanche Morata.

Alvaro Morata ha la tonsillite e non potrà prendere parte alla penultima partita dell'anno, quella che il Milan affronterà venerdì 20 dicembre contro il Verona. Al Bentegodi un'altra assenza pesante per Fonseca, che deve fare a meno di altri giocatori offensivi per il nuovo turno di Serie A.

"Infortunati? Abbiamo anche Okafor, abbiamo anche Morata con la tonsillite. Ma è così, è un'opportunità per i giovani" ha fatto sapere Fonseca alla vigilia della partita contro il Verona. Ed effettivamente un altro importante infortunio in casa Milan apre ai giovani, con Camarda in prima fila.

Considerando sia Okafor che Morata fuori, però, Fonseca non sembra essere intenzionato a schierare dal primo minuto sia Camarda che il principale sostituto Abraham: a Verona ci sarà spazio da titolare per uno dei due, con l'altro al suo fianco nella ripresa o al suo posto.