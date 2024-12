Verona-Milan 0-1, pagelle e tabellino: Fofana illumina, Reijnders concretizza

Hellas Verona vs AC Milan

I rossoneri vincono di misura nella trasferta veneta, ritrovando i tre punti in una trasferta di Serie A per la prima volta dal 2 novembre scorso.

La 17esima giornata di Serie A viene aperta dall'anticipo del Bentegodi tra Verona e Milan in un freddo venerdì sera di dicembre.

Nel primo tempo le due squadre la mettono per lo più sul lato fisico, creando poche occasioni sia da una parte che dall'altra: per i rossoneri, però, i primi 45 minuti sono anche portatori di pessime notizie, con Rafael Leao costretto al cambio per infortunio dopo appena 32', sostituito da Theo Hernandez.

Ad inizio ripresa gli uomini di Paulo Fonseca sembrano scendere in campo con uno spirito totalmente diverso, trovando la rete al 56' grazie ad un'imbucata precisa al millimetro di Youssouf Fofana, che trova Tijjani Reijnders tra le maglie gialloblù: il centrocampista olandese colpisce di prima intenzione dal limite dell'area, battendo Lorenzo Montipò a mezza altezza verso il palo di destra.

I padroni di casa provano ad alzare il baricentro ma non trovano quasi mai lo spazio per colpire: il Milan vince 1-0, ritrovando così una vittoria esterna che in campionato mancava da oltre un mese e mezzo.