Hellas Verona vs Lecce

Al Bentegodi va in scena una sfida fondamentale in ottica salvezza: le ultime sulle scelte di formazione di Paolo Zanetti e Marco Giampaolo.

La sfida tra Verona e Lecce può dare risposte importanti in ottica salvezza.

Ai veneti basta un pareggio per assicurarsi la permanenza in Serie A, mentre i pugliesi hanno bisogno dei tre punti per allungare su Venezia ed Empoli.

Entrambe le formazioni vivono un periodo negativo in termini di risultati: l'obiettivo è quello di invertire la rotta.

Le scelte di Paolo Zanetti e Marco Giampaolo in vista di Verona-Lecce.