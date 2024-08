Verona-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Hellas Verona vs Juventus

Secondo appuntamento per la Juventus di Thiago Motta: i bianconeri se la vedranno con il Verona di Zanetti che ha battuto il Napoli all'esordio.

Q uesta pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Juventus di Thiago Motta è pronta a chiudere la seconda giornata di Serie A e lo farà allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, contro la squadra allenata da Paolo Zanetti.

La squadra gialloblù, nel match d'esordio in campionato, ha travolto il Napoli con il risultato di 3-0, stesso risultato per i bianconeri in casa contro il Como.

Scopriamo allora dove vedere la partita in tv e in streaming e le probabili formazioni del match.